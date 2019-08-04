متابعة مباشرة| نتيجة مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم في درع الإتحاد الإنجليزي

ليفربول ضد مان سيتي في صراع كبير على لقب درع الإتحاد الإنجليزي، وستنطلق المباراة بعد بضع دقائق من الآن على ملعب ويمبلي، ستكون واحدة من أهم المباريات وذلك لجمعها أقوى الفرق المرشحة لنيل الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد مان سيتي التشكيل المتوقع

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ليفربول أليسون. ألكساندر أرنولد ، جوميز ، فان دايك ، روبرتسون ؛ ويجنالدوم ، كيتا ، هندرسون ؛ ويلسون ، صلاح ، فيرمينو.

مان سيتي

برافو. ووكر ، ستونز ، لابورت ، زينتشينكو ؛ دي بروين ، رودري ، دي سيلفا ؛ ب. سيلفا ، اجويرو ،ستيرلينغ

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مع وجود 15 لقبا بإسمه، يدخل ليفربول في صراع اليوم الأحد باعتباره ثاني أكثر الأندية نجاحًا في تاريخ المسابقة ، خلف مانشستر يونايتد برصيد 21 لقبا.

فاز سيتي بالدرع خمس مرات ، وأصبح حامل اللقب الحالي بعد فوزه على تشيلسي 2-0 في العام الماضي. هم أقل شأنا من ذلك عندما يتعلق الأمر بسجلهم الإجمالي ضد الريدز، مع 55 انتصارا فقط من 213 مباراة، مقارنة برصيد ليفربول البالغ 104،كان هناك 53 تعادلا.

خسر سيتي مرة واحدة فقط في أربع مباريات ، وكان ذلك بركلات الترجيح، ومع ذلك فإن ريدز فازوا بمباراة واحدة فقط ضد فرق قوية وكانت على حساب ليون الفرنسي، بعد هزيمة كل من ترانمير وبرادفورد سيتي في بداية الصيف.

فيما يلي نظرة على النتائج الخمسة الأخيرة لكلا الجانبين:

ليفربول ضد مان سيتي

ليفربول 3-1 ليون (31/07)

يوكوهاما إف إم 1-3 مان سيتي (27/07)

ليفربول 0-3 نابولي (28/07)

كيتشي 1-6 مان سيتي (24/07)

ليفربول 2-2 سبورتينغ سي بي (25/07)

وولفرهامبتون 0-0 مانشستر سيتي (3-2 ركلات الترجيح – 20/07)

ليفربول 1-2 اشبيلية (21/07)

مانشستر سيتي 4-1 وست هام (17/07)

ليفربول 2-3 بوروسيا دورتموند (20/07)

مانشستر سيتي 6-0 واتفورد (18/05)

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لايعاني السيتي من أي غيابات قد تكون مؤثرة ويعتبر الفريق الأقرب للفوز بهذه المباراة والمحافظة على لقبه بطلا لدرع الإتحاد الإنجليزي.

ومع ذلك، فإن فريق يورغن كلوب كان دائمًا أشد فريق منافسة لبيب جوارديولا، وسيلعب صلاح وفيرمينو بلا شك اليوم، ومع ذلك فإن غياب ساديو ماني يمكن أن يكون مؤثرا على أداء الريدز.