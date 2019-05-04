متابعة مباشرة| نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي الجولة 37 .. تايم لاين

متابعة مباشرة دقيقة بدقيقة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في إطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز الجولة 37 ، تقام المباراة على ملعب نيوكاسل ملعب سانت جيمس بارك ويدخل ليفربول المباراة بالقوة بالتشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب الذي لا يريد أن يفرط في نقاط المباراة الثلاث ليضغط على مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وينتظر جمهور ليفربول تعثر وسقوط مانشستر سيتي قبل انتهاء الدوري في الجولة القادمة.

الشوط الثاني

الدقيقة 46 : بداية الشوط الثاني والنتيجة الأن 2/1 لصالح ليفربول.

الشوط الأول

النتيجة الأن 2/1 لصالح ليفربول

47: يطلق الحكم الأن صافرة نهاية الشوط الأول.

46: نيوكاسل يحاول تعديل النتيجة ولكن الدفاع يتصدى بجدارة.

الحكم يضيف دقيقتين وقت بدل من ضائع

45: محاولات كبيرة في أخر لحظات المباراة من ليفربول لتعزيز الفوز.

44: قوة كبيرة لدفاعات الليفر والتصدي لكل الكرات المرتدة بشكل مميز جدا.

43: نيوكاسل تحت الضغط الكبير والحافز أكبر لصالح لاعبي ليفربول.

42: منظومة فنية كبيرة لليفر ومباراة على أعلى مستوى.

41: هجوم كاسح لليفربول على نيوكاسل والنتيجة مازالت 2/1 لصالح ليفربول.

40: شوط أول متميز من لاعبي ليفربول ومحاولات كبيرة من اللاعبين لاحراز الهدف الثالث.

39: تحكم ليفربول بنسبة 70 % على الكرة.

38: استرجاع سريع للكرة من لاعبي ليفربول وسيطرة على وسط الملعب.

37: رافا بينيتز يوجه لاعبي نيوكاسل بعدم التراجع للخلف والاستحواذ على وسط الملعب.

36: مجهود كبير للاعبي ليفربول في هذا اللقاء ومحاولات كبيرة لتأمين الفوز.

35: ستوريدج يسدد بقوة ولكن أعلى المرمى.

34:سيطرة كبيرة لليفربول على المباراة ومحاولات كثيرة لتعزيز الأهداف.

33: صلاح يمرر لماني الذي أهدر فرصة الهدف الثالث.

32: مباراة مرشحة لمزيد من الأهداف.

30: النتيجة الأن 2/1 لصالح ليفربول.

29: محمد صلاح يعزز صدارة الهدافين ويصل للهدف رقم 22.

جوووووووووووووووووووووووول محمد صلاح

28: مباراة رائعة من نيوكاسل في هذا التوقيت وفرص ضائعة من مهاجمي نيوكاسل.

27: العارضة تتعاطف مع ليفربول وتنقذ هدف ثاني لنيوكاسل.

26: مباراة سريعة جدا ونيوكاسل يلعب على المرتدات.

25: نيوكاسل يدافع بطريقة صلبة بعد الهدف ويريد احراج ليفربول.

22: النتيجة الأن 1/1

21: هدف مفاجئ لصالح نيوكاسل لتصبح النتيجة 1/1 .

20: نيوكاسل يتراجع للدفاع وعدم مجاراة لاعبي الريدز.

19: مباراة قوية من ليفربول وكرة قدم جميلة على أرضية الميدان.

18: صلاح يحاول بكل قوة وحافز كبير لتعزيز صدارة الهدافين في هذا اللقاء.

17: ساديو مانى يحاول المرور والتسجيل ورغبة كبيرة لدى لاعبي الريدز للفوز بنتيجة كبيرة.

16: استحواذ ليفربول على المباراة ومحاولات لاحراز المزيد من الأهداف.

جوووووووووووووووووول أول فان دايك في هذه اللحظات .

14: صلاح يسدد ولكن الدفاع يتصدى ويحول الكرة إلى ركنية.

13: جمهور نيوكاسل في حالة تشجيع كبيرة.

12: سيطرة كبيرة لليفربول ومحاولات لاحراز الهدف الأول في المباراة.

11: صلاح يضيع فرصة الهدف الأول لليفربول ويسدد خارج المرمى.

10: سيطرة حمراء في هذا التوقيت وروبرتسون يحاول من ناحية ساديو ماني لصناعة الهدف في الدقائق الأولى.

9: محمد صلاح يحاول الهروب بالكرة ولكن التكتل الدفاعي يتفوق.

8: نيوكاسل يقف بشكل سليم على أرضية الميدان وليفربول في وضعية هجومية في هذه اللحظات من عمر المباراة.

7: ليفربول يحاول السيطرة على وسط الملعب والخروج من أجواء الضغط في هذه اللحظات.

6: معركة كبيرة تجمع الفريقين في البريميرليج فلن يفرط الليفر في النقاط الثلاث ونيوكاسل لا يريد الاستسلام وسط جمهوره.

5: استحواذ لصالح نيوكاسل في بداية المباراة وضغط في أول الدقائق وتشتيت الكرة من دفاع الليفر .

4: القلق يظهر على وجه يورجن كلوب في بداية المباراة وخسارة برشلونة مؤثرة بشكل واضح على الألماني.

3: مرورو سريع من روبرتسون ومحاولة لعمل عرضية في تجاه ستوريدج.

2: ليفربول يضغط منذ البداية ولا يريد حدوث مفاجآت الليلة.

الدقيقة الأولي : بداية المباراة والأسبقية لأصحاب الأرض ويتم افتكاك الكرة بسرعة بواسطة لاعبي الريدز.

نزول اللاعبين الأن إلى أرضية الملعب وسط أجواء جماهيرية كبيرة جدا لنيوكاسل وكأنها منافسات دوري أبطال أوروبا .

ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباراة نيوكاسل

يدخل ليفربول المباراة في المركز الثاني برصيد 91 نقطة متخلفا عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 92 نقطة بينما يمتلك نيوكاسل 42 نقطة في المركز 14 فهو في المنطقة الدافئة ويلعب الأن بدون أهداف فهو باقي في الدوري الانجليزي الموسم المقبل ولن يترشح للعب في البطولات الأوروبية.

تحدي جديد للدولي المصري محمد صلاح في مباراة اليوم حيث أنه يدخل المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الهدافين للدوري الانجليزي والذي يريد المحافظة علي جائزة الهداف مثلما حصدها الموسم السابق الذي حصل فيه محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي.

تشكيل الفريقين

يدخل ليفربول المباراة بالقوة الضاربة والتشكيل الأساسي في غياب فرمينهو فقط رغم أن هناك مباراة قوية تنتظر الريدز في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام فقط أمام برشلونة في مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.