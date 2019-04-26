متابعة مباشرة| مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون الجولة 36 دقيقة بدقيقة .. صلاح يتصدر قائمة الهدافين

متابعة مباشرة لمباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون دقيقة بدقيقة في اطار الجولة 36 من الدوري الانجليزي الممتاز ويدخل ليفربول المباراة في المركز الثاني برصيد 88 نقطة متخلفا عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يمتلك 89 نقطة .

متابعة مباشرة لمباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون ونتيجة اللقاء دقيقة بدقيقة

الشوط الثاني

والأن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بتفوق ليفربول بخماسية نظيفة .

الحكم يعطي 3 دقائق وقت بدل من ضائع .

90: ليفربول لا يمل من الضغط واللعب الطولي للوصول الي المرمي في كل دقيقة .

88 : وضعية صعبة لفريق هدرسفيلد تاون والبقاء في الخلف رغم الخسارة الكبيرة .

صلاح يتصدر الهدافين ب 21 هدف ويغرد وحده فوق الجميع .

82 : جووووووووووووووووووووول محمد صلاح .

81: وضعية صعبة جدا لهدرسفيلد تاون في اللقاء وفي جدول الترتيب .

80: لوفرين يسدد الي خارج الملعب بعد اسيست من صلاح من ركلة حرة .

79: محاولات كبيرة من مهاجمي ليفربول لاحراز الهدف الخامس .

78 : رأسية أخري من ساديو ماني يتصدي لها الحارس .

76 : ليفربول أكثر حدة رغم التقدم برباعية وصراعات ثنائية ومحاولات لاحراز المزيد من الأهداف .

75: هدرسفيلد تاون يستسلم وينتظر صافرة انتهاء اللقاء .

73 : صلاح يسدد قويا والي ركلة ركنية .

72 : شاكيري وتشامبرلين الي أرضية الملعب وخروج ستوريدج وفينالدوم .

68: النتيجة مازالت 0/4 لصالح ليفربول ومنافسة قوية علي صدراة الهدافين .

67: محاولات جديدة لليفربول للتقدم واحراز الهدف الخامس في اللقاء .

66: ساديو ماني يسجل الهدف الرابع والهدف الثاني الشخصى ليصل للهدف 20 ويتساوي مع صلاح .

65: مرتدات من هدرسفيلد تاون عن استحياء ومجاراة المباراة .

64: منافسة قوية بين لاعبي ليفربول علي التسجيل وتظهر بشكل واضح في اللقاء .

63: ستوريدج يحاول التسجيل ليثبت أقدامة في قيادة هجوم الريدز .

60 : نابي كيتا يسدد بقوة خارج المرمي ويحاول تسجيل الهدف الشخصي الثاني في اللقاء .

57: تمريرات قصيرة في وسط ملعب الريدز لفك التكتل الدفاعي لهدرسفيلد تاون الغائب عن المباراة والهابط للقسم الثاني .

56 : النتيجة مازالت 0/3 لصالح ليفربول أحرزهم نابي كيتا وساديو ماني ومحمد صلاح .

54 : مرتدة سريعة وتسديدة قوية لهدرسفيلد تاون يتصدي لها الحارس المتألق أليسون .

53 : خط وسط ليفربول يبدع ويسيطر بشكل كبير .

52 : هدف ملغي لستدوريج بداعي التسلل وقرار سليم من حكم اللقاء .

49: كلوب يخشي علي اصابة اللاعبين قبل مباراة برشلونة في دوري أبطال اوروبا .

48: سقوط فان دايك علي أرضية الملعب ويخطف قلوب جمهور الريدز .

47: هدرسفيلد تاون يسعي لعدم تلقي أهداف أخري .

الدقيقة 46: ضغط عالي منذ انطلاق الشوط الثاني لزيادة حصيلة الأهداف .

انتهاء الشوط الأول .

45 : هدف ثالث بقدم محمد صلاح ليتصدر هدافي الدوري الانجليزى ب 20 هدف .

45 : تسديدة صاروخية من القائد هندرسون الي خارج المرمي

43 : الحكم يعطي دقيقتين وقت بدل من ضائع

42: تشتيت للكرات من مدافعي هدرسفيلد تاون وعدم مجاراة ليفربول في اللعب .

41 : أصبح ساديو ماني يتقاسم صدارة الهدافين مع صلاح وأجويرو وأوباميانج .

الدقيقة 40 : ما زالت النتيجة 0/2 لصالح ليفربول حتى الان .

34 : هدرسفيلد تاون يدافع رغم الخسارة والليفر يقسوا ويهاجم بكل قوة .

33: هدرسفيلد تاون يبحث عن عدم تلقي خسارة فادحة في لقاء اليوم .

30: وسط ملعب ليفربول يتحكم في المباراة بنسبة 75 % ويهدد مرمي هدرسفيلد في كل دقيقة .

29: صلاح يحاول ليحرز هدفة رقم 20 ليتصدر ترتيب الهدافين .

28: هدرسفيلد تاون محبط ولا يقدم شي في المباراة وليفربول يسعي لزيادة غلة الأهداف وتحقيق انتصار كبير .

23: هدف ثاني لليفربول عن طريق ساديو ماني ورأسية قوية تؤكد تفوق ليفربول .

22: مازالت النتيجة 0/1 لصالح ليفربول وسط سيطرة كبيرة علي مجريات المباراة .

20: فان دايك يقود دفاع ليفربول ويتصدي للهجمات المرتدة ويبدأ الهجمات بشكل جيد جدا .

18: كرات متبادلة وتمريرات قصيرة لفك تكتلات الدفاع .

17: صعوبة في الخروج بالكرة من الخلف لعناصر هدرسفيلد .

16: هدرسفيلد في وضعية دفاعية .

15: محاولات من ليفربول وسيطرة علي وسط المعلب .

14: محاولة من صلاح وتسديدة الي خارج المرمي .

13: نتيجة اللقاء 0/1 لصالح ليفربول لنابي كيتا في الدقيقة الأولي .

11: محاولات من الجهة اليمني عن طريق ارنولد ومحمد صلاح .

10: دفاع ليفربول وخط الوسط يتحكمون في اللقاء والخروج بالكرة بشكل سليم من الخلف للأمام .

9: مباراة اصبحت متوسطة المستوي في هذا التوقيت وبدأ هدرسفيلد في تقديم مستوي جيد .

8: ركنية ثانية لهدرسفيلد تاون ينقذها الدفاع مرة أخرى .

7: هدرسفيلد في وضعية هجومية الأن ومحاولات للرد علي ليفربول والدخول في اللقاء .

6: جمهور الريدز يتغني ويشجع بكل قوة .

5: مباراة للمتعة والمزيد من الأهداف المتوقعة في الدقائق القادمة .

4: ركنية أولي لهدرسفيلد تاون يتصدي لها الدفاع وهجمة مرتدة سريعة للريدز .

3: مباراة سريعة جدا وليفربول يبدو أنه سيقدم ليلة كبيرة مليئة بالأهداف .

2: ضغط كبير جدا من ليفربول الذي يحصد النقاط منذ اللحظة الأولي ويحرج هدرسفيلد تاون الهابط رسميا للقسم الثاني .

الدقيقة الأولي : هدف أول لنابي كيتا في أول دقيقة

الأن اللاعبين الي ارضية الملعب وسط تشجيع كبير من جمهور الريدز ودقيقة حداد قبل بداية اللقاء (تومي سميث)

تشكيلة ليفربول وهدرسفيلد تاون

يدخل ليفربول اللقاء بالقوة الضاربة في غياب فرمينهو وحضور ستوريدج في خط الهجوم ويتطلع يورجن كلوب لحصد الثلاث نقاط للضغط علي مانشستر سيتي وتصدر البريمرليج مؤقتا وفي انتظار يقوط للسيتي والذي تعتبر هدية الموسم في آخر الأسابيع .

محمد صلاح في منافسة خاصة

يدخل صلاح اللقاء وهو في صدارة الهدافين للدوري الانجليزي الممتاز متساوريا مع الأرجنتيني سيرجي أجويرو لاعب السيتي والجابوني بير امريك اوبامايانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدف لكل منهم والمنافسة علي لقب هداف الدوري الانجليزي تشتعل أيضا في آخر الأسابيع .