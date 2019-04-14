متابعة مباشرة | نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس دقيقة بدقيقة كتابيا وترتيب الدوري الانجليزي

48: فرص ضائعة بالجملة ربما يندم عليها السيتي اذا لم يحرز الثاني وجوارديولا يوجه اللاعبين في هذه اللحظات

46: بداية الشوط الثاني واستمرار لمسلسل استحواذ السيتي

انتهاء الشوط الأول بتقدم السيتي 1/0 وفي انتظار أحداث الشوط الثاني |

45 : فرصة هدف ضائع من السيتي تتحول الى ركنية

44: ضغط عالي وهجمات متكررة للسيتي الذي يستحوذ علي مجريات المباراة .

43: تسلل علي بيرناردو سيلفا ينقذ بالاس من الهدف الثاني .

42: ركنية رابعةفي اللقاء للسيتي ومحاولة لاحراز الثانى

39:دفاع كريستال بالاس يعاني بسبب الضغط العالي الذي ينفذه لاعبي السيتي .

38: دي بروين يصنع الفرص لكون أجويرو الذي يريد التسجيل في اللقاء ليسيطر علي صدارة الهدافين للدوري الانجليزي

37: خطأ لصالح مدافع كريستال بالاس وينفذها الدفاع وتصل من جديد لوسط ملعب السيتي

36:مانشستر سيتي يصنع الفرص في كل دقيقة من اللقاء بتمريرات قصيرة في وسط الملعب والتمرير المفاجئ في ظهر المدافعين

35: محاولات من كريستال بالاس بالتمريرات الطويلة لصناعة الفرص والوصول لمرمي السيتي

34 : استحواذ السيتيعلى الكرة 80 % وهذا يعكس ما يحدث بالمبارة التي تسير في اتجاه انتصار السيتي

33: الكرة بين أقدام فريق السيتي الذي يستحوذ ويحاول احراز الثاني في هذا التوقيت

32: ساني يراوغ ويسدد وتصدي رائع للحارس يحولها لركنية ينفذها جندوجان وينقذها الدفاع .

29: هجمة خطيرة لكريستال بالاس وأول ظهور هجومي في اللقاء

28: تسديدة من دي بروين تصطدم بالدفاع وهجمة مرتدة لكريستال بالاس المرهق في اللقاء

27:اجويرو يبحث عنالهدف بالتسديد ولكن في وسط المرمي ويتصدي الحارس

26 : أول هجمة مرتدة لكريستال بالاس تصل الي حارس مرمي السيتي الذي يصنع المرتدة السريعة

25 : سيطرة تامة للسيتي علي مجريات اللقاء وبكل جدارة يتحكم في كل الأمور

24: هجمة منظمة من الستي عن طريق ليروي ساني ينقذها الدفاع المتكتل في هذه اللحظات .

23: السيتي يضغط من جديد ومحاولات لاحراز الهدف الثاني

22: سرعات مهاجمي السيتي ترهق دفاعات كريستال بالاس

21: محاولة التماسك من فريق بالاس بعمل تمريرات قصيرة ومحاولات للخروج بالكرة من الخلف ومحاولات للدخول فى اللقاء .

20:تبديل اضطراري لفريق كريستال بالاس بعد اصابة المدافع بسبب الضغط

19 : كريستال بالاس بدون هوية في اللقاء والسيتي يتحكم في اللقاء وفارق واضح في الامكانيات

18: دي بروين يبدع ويقدم مباراة رائعة في وسط الميدان ويقود اللعب ويعطي تمريرات حريرية للمهاجمين

17: سيطرة كبيرة من مانشستر سيتي علي مجريات المباراة وتمريرات كثيرة في وسط الملعب بكل سهولة وصناعة الفرص .

16: ضغط من جديد من السيتي محاولا احراز الهدف الثاني وقتل اللقاء منذ البداية

15: فرحة كبيرة من بيب جوارديولا ويحفز اللاعبين لاحراز المزيد من الاهداف كعادتة والكره الهجومية التي يقدمها أينما ذهب .

14: الهدف الأول لرحيم ستيرلنج من مرتدة سريعة لن يضيعها المجاهم السريع

13 : دفاع كريستال بالاس يعانى من الخروج بالكرة وتنقطع فى كل محاولة فى وسط الملعب

12: محاولات بالاختراق من الوسط رغم التكتل الدفاعي لفريق كريستال بالاس

11 : فارق كبير فى الامكانيات واستحواذ كبير للسيتي والهدف لن يحتاج الا للوقت فقط

10: تمريرات قصيرة للسيتي لفك التكتل الدفاعي لكريستال بالاس والبحث عن الهدف الأول

9: سيطرة كبيرة من السيتي بنسبة 85 % على المباراة والتحكم فى اللقاء وفرض اسلوب اللعب

8: هدف ضائع من ستيرلج والمرمي وكرة على طبق من ذهب صنعها سليفا وأضاعها ستيرلنج برعونة

7: محاولة من ليروي ساني بالمرور وعمل العرضية ولكن خارج المرمي والحارس ينفذ المرمي بكرة أمامية طويلة تصل ليد حارس مرمي السيتي

6: استحواذ على الكرة من لاعبي السيتي في وسط الملعب والبحث عن الثغرة للتمرير للمهاجمين واحراز الهدف

5:ركنية للسيتي ينفذها جوندوجان والدفاع يشتت الكرة وتعود من جديد بين أقدام اليستي

3: محاولة كريتسال بالاس بامتصاص حرارة السيتي بالوقوف على الكرة وتمريرات على الأطراف أمام الجمهور الكبير لكريستال بالاس

2: فرصة هدف ضائعة من أجويرو ينقذها الدفاع بالتشتيت الى منتصف الملعب .

الدقيقة الأولى : هجوم شرس منذ انطلاق صافرة بداية المباراة ومحاولات من السيتي للتقدم منذ اللحظات الأولي فى اللقاء

يدخل مانشستر سيتي لقاء كريستال بالاس متأخرا في جدول الترتيب عن المتصدر ليفربول بفارق نقتطين مع مباراة مؤجلة لصالح السيتي تعطيه الأفضلية رغم صدارة ليفربول ويسعي السيتي للحفاظ علي فارق النقطة الواحدة فى حالة الفوز بالمباريات القادمة وينتظر سقوط ليفربول في أحد المباريات حيث أن هناك مباراة قوية أمام تشيلسي اليوم.

يمتلك السيتي 80 نقطة قبل مباراة كريستال بالاس ويسعي للوصول الي النقطة 83 قبل أن يلعب ليفربول مباراة تشيلسي التي ستكون صعبة بكل تأكيد فيدخل الليفر المباراة ورصيده 82 نقطة متصدر الترتيب لحين لعب مانشستر سيتي مبارياته كاملة .

تشكيلة مانشستر سيتي لمباراة كريستال بالاس

يدخل السيتي اللقاء بالقوة الضاربة محاولا قتل المباراة منذ البداية والسير نحو اللقب الذي أصبحت المنافسة شرسة جدا علية بين الثنائي الإنجليزي ليفربول ومانشستر سيتي وهناك منافسة أخري في صراح الهدافين بين الارجنتيني كون أجويرو والمصري محمد صلاح حيث أن أجويرو يتفوق بفارق هدف وحيد عن المصري محمد صلاح .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 3:05 وسيتم تغطيتها دقيقة بدقيقة على موقعنا ويتم عرض جدول الترتيب بعد انتهاء المباراة وكل الأخبار التي تخص الدوري الانجليزي .

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