متابعة ملخص مباراة مصر وجنوب افريقيا الآن: القنوات الناقلة ماتش مصر في كاس الأمم الأفريقية 2019

يلعب منتخب مصر المباراة الرابعة له في بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 منذ انطلاقها، حيث ستنطلق مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم في دور الستة عشر “ثمن النهائي” من دوري أبطال أفريقيا 2019، فبعد أن التقي المنتخب المصري في دور المجموعات مع زيمبابوي في المباراة الافتتاحية وتمكن من الفوز بهدف وحيد وحصل علي ثلاثة نقاط، وبعدها التقي منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية وتمكن أيضاً من الفوز بهدفين ليحصل علي صدارة ترتيب مجموعة مصر في كاس أبطال أفريقيا، وبالأخير أكد صدارته بفوزه بهدفين مقابل لا شئ في مباراة أوغندا الماضية، ليصعد لدور الثمن نهائي وتنطلق مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا اقتراباً من نهاية البطولة التي لم يتبقى عليها سوي أسبوعين، سنتابع معكم من خلال التقرير التالي ملخص نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا الآن لحظة بلحظة فتابعونا في تغطية حصرية.

نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم

مصر 0-0 جنوب أفريقيا

لم تبدأ المباراة بعد.

سننقل لكم ملخص مباراة مصر اليوم علي مدار الشوطين، حيث سننقل لكم ملخص الشوط الأول من ماتش مصر وجنوب أفريقيا اليوم، وكذلك نتيجة مصر الشوط الثاني اليوم، فتابعونا بعد دقائق قليلة، حيث يأتي موعد مباراة مصر اليوم فيكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت غرينتش العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم أمم أفريقيا

نقدم إليكم الآن مجموعة القنوات المفتوحة الناقلة ماتش مصر الآن وجنوب افريقيا، حيث يمكنكم من خلال مجموعة القنوات المجانية تلك الحصول علي قناة مجانية تذيع مباراة مصر علي الأرضي وهي قناة تايم سبورت الرياضية، ومجموعة القنوات تأتي كالتالي:

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

يلتقي المنتخبين علي أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ويعلق علي لقاء المنتخبين التاسع والثلاثين المعلق الكبير (علي محمد علي)ـ، تابعونا في تغطية حصرية حول ملخص ماتش مصر اليوم.