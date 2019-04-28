متابعة نتيجة مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي البطولة الكونفدرالية تقدم النادي الملكي بهدف

نتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي، المباراة التي كان من المُقرر إنطلاقها في تمام العاشرة مساءً وفق توقيت السعودية، حيث يحل النجم الساحلي ضيف ثقيل على نظيره الزمالك في إطار نصف نهائي الكونفدرالية، واستطاع كهربا في الشوط الأول أن يحرز أول أهداف اللقاء بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك عن طريق كهربا، وقدم الزمالك في الشوط الأول مجهود كبير من جميع لاعبية.

نتيجة الشوط الثاني :

الدقيقة 63 ركنية للنجم الساحلي ويخرجها جنش .

الدقيقة 59 سقوط الونش على أرضية الملعب وتدخل الجهاز الطبي الى أرضية الملعب .

الدقيقة 52 عرضية من خارج المنطقة يقابلها عمر السعيد بتسديدة ضعيفة تخرج بجوار القائم .

الدقيقة 47 إنطلاقة من كهربا ولكن صافرة الحكم تنهي الهجمة بإحتساب خطأ على اوباما .

تقدم الزمالك بهدف عن طريق اللاعب محمود كهربا والبحث عن الهدف الثاني .

نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك والنجم السالحلي :

أخطر الهجمات في الشوط الأول

الدقيقة 43 تسديدة من اللاعب محمود عبدالعزيز من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم .

الدقيقة 36 هدف من اللاعب محمود كهربا بقدمة اليسرى .

الدقيقة 30 الإستحواذ زملكاوي .

الدقيقة 20 تسديدة من محمود كهربا من داخل منطقة الجزاء ولكن تمر أعلى المرمى .

الدقيقة 19 عرضية من طارق حامد كادت أن تصل الى ابراهيم حسن ليسددها في المرمى .

الدقيقة 14 تسديدة للنجم من خارج منطقة ال 18 تصل أعلى مرمى الزمالك .

الدقيقة 12 تسديدة للزمالك من خارج منطقة ال 18 تصل أعلى مرمى النجم الساحلي .

الدقيقة 11 عرضية من عبدالله جمعة لاعب الزمالك تكاد تصل للاعب اوباما ولكن الدفاع ينجح في إخراجها .

الدقيقة 10 عرضية خطيرة من النجم من ضربة حرة وضربة ضعيفة بالرأس تمر بجوار القائم .

الدقيقة 8 عرضية من اللاعب كهربا على يسار منطقة الجزاء وإبعاد من دفاع النجم الساحلي .

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