متابعة نتيجة مباراة ليفربول ضد هدرسفيلد في الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد قليل تبدأ مباراة ليفربول ضد هدرسفيلد ضمن منافسات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى الريدز للفوز في هذه المباراة أملاً في تعثر المان سيتي في أي مباراة من مباريات المقبلة ليفوز بلقب الدوري الغائب عن من ما يزيد عن 29 عاماً، ويحتل نادي ليفربول قبل بداية مباراة اليوم المركز الثاني برصيد 88 نقطة خلف المتصدر مان سيتي الذي يمتلك من النقاط 89.

وتعتبر هذه المباراة ال 100 للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز واحتفل نادي ليفربول عبر نشر صورة للنجم المصري على حسابه الرسمي على تويتر، ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً مع سيرجيو أجويرو لاعب المان سيتي وأوباميانج لاعب أرسنال.

تشكيل ليفربول في مباراة اليوم

ويبدأ المدير الفني الألماني يورجن كلوب بشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك وروبيرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، هيندرسون وكيتا.

الهجوم: ماني، صلاح وستوريدج.

متابعة مباراة ليفربول ضد هدرسفيلد