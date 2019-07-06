متابعة نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 دقيقة بدقيقة عبر التايم لاين

يخوض منتخب مصر مباراة دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ومواجهة قوية ضد منتخب جنوب أفريقيا، ويسعى منتخب مصر لحسم التأهل على حساب جنوب أفريقيا مستغلاً عامل الأرض والجمهور ومنتشيا بالعلامة الكاملة التي حققها في مباريات دور المجموعات والحصول على 9 نقاط من ثلاث مباريات وعدم قبول أي أهداف في البطولة ويدخل منتخب مصر اللقاء الذي لا يقبل القسمة على فريقين بنفس تشكيلة المباراة الافتتاحية.

تشكيلة منتخب مصر

يدخل منتخب مصر اللقاء بنفس تشكيلة لقاء الافتتاح

المركز اللاعب حارس المرمى محمد الشناوي خط الدفاع أيمن أشرف-أحمد حجازي- محمود علاء-المحمدي خط الوسط محمد النني – طارق حامد- عبدالله السعيد خط الهجوم محمود تريزيجية -مروان محسن- محمد صلاح

تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا

ملعب المباراة

تقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير جداً ودعم كبير لمنتخب الفراعنة في لقاء الدور ربع النهائي ضد المنتخب المُتحدي جنوب أفريقيا الذي يتسم بالتنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة.

القنوات الناقلة للمباراة

تُنقل المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت وبالتحديد قناة bein max1 وقناة تايم سبورت الأرضية التي لها حق بث بطولة كأس الأمم الأفريقية ونقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

متابعة المباراة

نقوم بعمل متابعة لنتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا وقت انطلاق المباراة في تمام الساعة 9:00م بتوقيت مصر.