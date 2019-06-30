استطاع منتخب مدغشقر المشارك لأول مرة في بطولة كاس أمم أفريقيا 2019 في الحصول على فوز كبير في مباراته الليلة مع منتخب نيجيريا في الجولة الثالثة من بطولة الأمم الافريقية بالنسخة 32 من البطولة، حيث استطاع الفوز بهدفين دون رد من منتخب نيجيريا، وفي المقابل انتهت مباراة بوروندي وغينيا بفوز غينيا بهدفين دون رد، واليكم جدول مباريات المجموعة الثانية.

منتخب مدغشقر

تصدر المنتخب المشارك حديث جدول ترتيب المجموعة الثانية بنهاية الجولة الثالثة برصيد (7) نقاطـ، ثم يليه منتخب نيجيريا برصيد نقاط (6) نقاط، كما استطاع منتخب غينيا في استعادة توازنه والفوز في مباراته الليلة ضد بورندي بهدفين دون رد، ويأتي غينيا في المركز الثالث برصيد (4) نقاط، ويأتي بورندي في زيل المجموعة بلا نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثانية

هذا جدول ترتيب مجموعة (ب) بعد نهاية مباريات الجولة الثانية والتي تنتظر الآن جدول مباريات الدور ال 16 في عمر بطولة كاس الامم الافريقية:

المركز الأول: منتخب دولة مدغشقر برصيد (7) نقاط

المركز الثاني: منتخب دولة نيجيريا برصيد (6) نقاط

المركز الثالث: منتخب غينيا (4) نقطة

المركز الرابع: بورندي

معلومات عن المنتخب متصدر المجموعة