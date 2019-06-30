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منتخب مدغشقر متصدر المجموعة الثانية في بطولة كاس أمم أفريقيا 2019 مشاركاً لأول مرة في تاريخه

كتب فاطمة الخوليفي آخر تحديث
منتخب مدغشقر متصدر المجموعة الثانية في بطولة كاس أمم أفريقيا 2019 مشاركاً لأول مرة في تاريخه
منتخب مدغشقر متصدر المجموعة الثانية

استطاع منتخب مدغشقر المشارك لأول مرة في بطولة كاس أمم أفريقيا 2019 في الحصول على فوز كبير في مباراته الليلة مع منتخب نيجيريا في الجولة الثالثة من بطولة الأمم الافريقية بالنسخة 32 من البطولة، حيث استطاع الفوز بهدفين دون رد من منتخب نيجيريا، وفي المقابل انتهت مباراة بوروندي وغينيا بفوز غينيا بهدفين دون رد، واليكم جدول مباريات المجموعة الثانية.

منتخب مدغشقر

تصدر المنتخب المشارك حديث جدول ترتيب المجموعة الثانية بنهاية الجولة الثالثة برصيد (7) نقاطـ، ثم يليه منتخب نيجيريا برصيد نقاط (6) نقاط، كما استطاع منتخب غينيا في استعادة توازنه والفوز في مباراته الليلة ضد بورندي بهدفين دون رد، ويأتي غينيا في المركز الثالث برصيد (4) نقاط، ويأتي بورندي في زيل المجموعة بلا نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثانية

منتخب مدغشقر متصدر المجموعة الثانية في بطولة كاس أمم أفريقيا 2019 مشاركاً لأول مرة في تاريخه

هذا جدول ترتيب مجموعة (ب) بعد نهاية مباريات الجولة الثانية والتي تنتظر الآن جدول مباريات الدور ال 16 في عمر بطولة كاس الامم الافريقية:

  • المركز الأول: منتخب دولة مدغشقر برصيد (7) نقاط
  • المركز الثاني: منتخب دولة نيجيريا برصيد (6) نقاط
  • المركز الثالث: منتخب غينيا (4) نقطة
  • المركز الرابع: بورندي

معلومات عن المنتخب متصدر المجموعة

 

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عن الكاتب

فاطمة الخولي

فاطمة الخولي، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية، حاصلة على ليسانس الحقوق، أعشق الكتابة في الأخبار في مصر والسعودية وكافة البلدان العربية والعالم، وانقل الخبر بكل حيادية ونزاهة.

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