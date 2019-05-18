متعب المفرج أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للموسم 2018 / 2019

اختارت اليوم رابطة دوري المحترفين السعودي اللاعب الواعد متعب المفرج كأفضل لاعب شاب بالدوري السعودي للعام 2018 / 2019، ويأتي تتويج مدافع نادي التعاون السعودي بجائزة أفضل لاعب واعد بعد ظهوره الرائع وأدائه المذهل خلال هذا الموسم من الدوري السعودي للمحترفين، ليحتل نادي التعاون المركز الثالث في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان لهذا العام، ولم يكن هذا التتويج هو الوحيد للاعب متعب المفرج هذا العام، حيث توج منذ أيام قليلة مع فريقة بكأس خادم الحرمين الشريفين الذي فاز به نادي التعاون على حساب نادي الاتحاد.

متعب المفرج أفضل لاعب واعد للموسم 2018 / 2019

جدير بالذكر أن المفرج قد انتزع هذا اللقب بعد منافسة شرسة بينه وبين كل من اللاعب هارون كمارا، مهاجم نادي القادسية، واللاعب حمدان الشمراني، مدافع نادي الفيصلي، ومحمد المجحد لاعب الوسط لنادي الفتح، وسعود عبد الحميد نجم نادي الاتحاد، والذين كانوا قد رشحوا لنفس الجائزة.

أهم المعلومات عن متعب المفرج