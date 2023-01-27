متى بطولة غرب آسيا 2023 بالإمارات؟

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، بطولة غرب آسيا للرجال 2023، بمشاركة 12 منتخبًا من أعضاء الاتحاد، ويشارك في البطولة بدعوة رسمية منتخب تايلاند، حيث أعلن الاتحاد رسميًا موعد بداية بطولة غرب آسيا 2023 بالإمارات للرجال، حيث من المرتقب أن تكون تلك البطولة قوية، كما أنها من المرتقب أن تشهد حضور جماهيري كبير، من الجاليات العربية الموجودة بالإمارات، إلى جانب الجماهير الخليجية.

موعد بداية بطولة غرب آسيا 2023 بالإمارات

أُعلن رسميًا أن موعد بداية بطولة غرب آسيا 2023 للرجال بالإمارات سوف يكون من يوم 20 مارس وتستمر حتى يوم 2 أبريل 2023، سوف تكون المباريات من يوم 20 حتى 28 مارس 2023، تبدأ البطولة بدور المجموعات، ثم يبدأ بعد ذلك الدور قبل النهائي ثم النهائي، المنتخبات المشاركة في البطولة: الإمارات، السعودية، العراق، الكويت، سوريا، عمان، فلسطين، الأردن، البحرين، اليمن، لبنان، تايلاند.

سجل أبطال بطولة غرب آسيا للرجال