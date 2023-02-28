أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن موعد إقامة كأس آسيا 2023، تلك البطولة التي تستضيفها قطر، يذكر ان تلك البطولة كان مقررًا لها أن تُقام في الصين، لكنها اعتذرت عن تنظيمها، ليطرح الاتحاد الآسيوي من جديد حق استضافة تلك البطولة الهامة، لتفوز قطر بحق استضافة تلك البطولة ونسختها الأهم التي ستضم 24 منتخبًا.

متى سيقام كأس آسيا 2023؟