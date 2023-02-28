متى سيقام كأس آسيا 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
متى سيقام كأس آسيا 2023 متى سيقام كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن موعد إقامة كأس آسيا 2023، تلك البطولة التي تستضيفها قطر، يذكر ان تلك البطولة كان مقررًا لها أن تُقام في الصين، لكنها اعتذرت عن تنظيمها، ليطرح الاتحاد الآسيوي من جديد حق استضافة تلك البطولة الهامة، لتفوز قطر بحق استضافة تلك البطولة ونسختها الأهم التي ستضم 24 منتخبًا.

متى سيقام كأس آسيا 2023؟

  • موعد بداية كأس أمم آسيا 2023 في قطر سوف يكون يوم 12 يناير 2024 حتى يوم 10 فبراير 2024.
  • تُقام البطولة كل أربع سنوات.
  • آخر نسخة من كأس آسيا كانت عام 2019 وأقيمت في الإمارات وفاز بها المنتخب القطري.
  • منتخب اليابان هو الأكثر فوزًا بتلك البطولة بعدد 4 ألقاب.
  • السعودية وإيران حقق كل منتخب البطولة ثلاث مرات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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