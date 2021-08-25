متى مباراة الإمارات ولبنان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

تنطلق مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا في مطلع شهر سبتمبر 2021، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة الإمارات ولبنان القادمة في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، كما نستعرض معكم أسماء القنوات الرياضية الناقلة للمقابلة، تضم المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم منتخبات: الإمارات، كوريا الجنوبية، إيران، سوريا، العراق، لبنان.

مباراة الإمارات ولبنان تاريخيًا

بخصوص تاريخ مواجهات المنتخبين، فسوف يكون موعد مباراة الإمارات ولبنان القادمة هو الموعد رقم 13 في تاريخ مقابلات المنتخبين، بعدما التقيا من قبل في 12 مباراة، فاز منتخب الإمارات في سبع مباريات، مقابل فوز لبنان في مباراة واحدة، وكان التعادل حاضرًا في أربع مباريات، أخر مواجهتين رسميتين بين المنتخبين كانتا في تصفيات كأس العالم 2014، حيث فاز منتخب لبنان في الذهاب على ملعبه 3-1، وفاز الأبيض الإماراتي في العودة 4-2.

موعد مباراة الإمارات ولبنان القادمة في تصفيات كأس العالم

تُقام المباراة يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 على ملعب زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي، وصلت بعثة لبنان إلى الإمارات منذ فترة، ودخل المنتخب معسكر تدريبي في مدينة دبي حتى موعد المقابلة، تذيع المباراة قنوات بي إن سبورت، كما ستكون منقولة على قنوات الكاس، ومن المرتقب أن تكون منقولة على القنوات الرياضية الإماراتية، موعد مباراة الإمارات ولبنان القادمة يوم الخميس عند الساعة 8.45 مساء بتوقيت دبي.