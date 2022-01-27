متى مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

بواسطة محمود عطا الله
مباراة السعودية واليابان القادمة مباراة السعودية واليابان القادمة

نُقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 وتحديدًا مباراة الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المجموعة الثاني القوية، حيث تنتظر الأخضر السعودي لقاء حاسم على قمة جدول ترتيب المجموعة ضد المنتخب الياباني العنيد، حيث يبحث الأخضر السعودي عن حسم بطاقة التأهل إلى مونديال قطر، كثاني منتخب عربي يشارك في كأس العالم.

موعد مباراة السعودية واليابان القادمة في تصفيات كأس العالم

في تلك المباراة يحل المنتخب السعودي ضيفًا على نظيره الياباني، حيث تُقام المباراة على ملعب سايتاما، تُقام المباراة يوم الثلاثاء الأول من فبراير 2022، سوف تكون منقولة على قناة ssc7 داخل السعودية، كما ستكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، موعد مباراة السعودية واليابان القادمة عند الساعة 1 بعد ظهر يوم الثلاثاء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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