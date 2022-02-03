متى مباراة السعودية والصين القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

بواسطة محمود عطا الله
مباراة السعودية والصين القادمة مباراة السعودية والصين القادمة

مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم سوف تكون ضد المنتخب الصيني وهي مباراة الصين وسوف يتم تحديد مكان تلك المباراة لاحقا، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة السعودية والصين في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات مونديال قطر عن القارة الآسيوية، يذكر أن نتيجة مباراة المنتخبين في الجولة الأولى قد شهدت فوز السعودية بنتيجة 3-2.

موعد مباراة السعودية والصين القادمة في تصفيات المونديال

فوز منتخب السعودية في تلك المباراة، يمنحه مباشرة بطاقة التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022، حيث يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة قبل جولتين من نهاية التصفيات، يليه منتخب اليابان برصيد 18 نقطة، ثم أستراليا برصيد 15 نقطة، عمان لها 8 نقاط، والصين لديها 5 نقاط، موعد مباراة السعودية والصين القادمة سوف تكون يوم الخميس 24 مارس 2022.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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