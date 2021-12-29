تنتظر المنتخب العراقي مباراة هامة ضد المنتخب الإيراني في الجولة السابعة من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث يسعدنا على موقع كلمة دوت أورج أن نُقدم لكم موعد مباراة العراق وإيران القادمة في تصفيات المونديال 2022، والقنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة، حيث يسعى الأخضر العراقي إلى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه في التأهل، ولتعويض الخسارة الكبيرة أمام إيران في الدور الأول.

متى مباراة العراق وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

تُقام تلك المباراة الهامة على ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، حيث يحل المنتخب العراقي ضيفا في تلك المباراة المرتقبة، سوف تكون المباراة منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اليوتيوب، موعد مباراة العراق وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم سوف تكون يوم الخميس 27 يناير 2021 وتبدأ عند السابعة مساء بتوقيت العراق.

ترتيب المجموعة الأولى قبل لعبة العراق وإيران القادمة

منتخب إيران يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 KLMA.ORG، حيث يمتلك حاليا 16 نقطة، منتخب العراق يأتي في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، منتخب كوريا الجنوبية يأتي خلف إيران برصيد 14 نقطة، ثم الإمارات برصيد ست نقاط، لبنان في المركز الرابع برصيد خمس نقاط، سوريا في المركز الأخير ولديها نقطتين، هذا ويذكر أن مباراة العراق وإيران في الدور الأول قد شهدت خسارة المنتخب العراقي بنتيجة 0-3.