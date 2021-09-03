متى مباراة العراق وإيران القادمة وما هي القنوات الناقلة؟

مباراة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم سوف تكون ضد المنتخب الإيراني ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى عن القارة الآسيوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق وإيران القادمة وأسماء القنوات الناقلة لها، كما يسعدنا أن نقدم لكم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج تاريخ مواجهات العراق وإيران في مواجهاتهم السابقة قبل المباراة المرتقبة.

لعبة العراق وإيران “تاريخيا”

موعد مباراة العراق وإيران القادمة سوف يكون الموعد رقم 26 في تاريخ لقاءات المنتخبين، بعدما التقيا من قبل 25 مرة، حقق منتخب إيران الفوز في 13 مباراة، مقابل ست مرات فوز للمنتخب العراقي، على حين حسمت نتيجة التعادل ستة لقاءات بين المنتخبين، أخر مواجهتين بين العراق وإيران كانت في نفس تلك التصفيات الحالية، حيث فاز المنتخب العراقي في الذهاب بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر في مباراة العودة 1-0.

موعد مباراة العراق وإيران في تصفيات كأس العالم 2022

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، وهي مباراة منتخب العراق، هذا ويمتلك الأخضر العراقي نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع كوريا، على حين يمتلك منتخب إيران ثلاث نقاط من فوزه على سوريا، القنوات الناقلة للمباراة قناة الرابعة TV العراقية، موعد مباراة العراق وإيران يوم الثلاثاء عند التاسعة مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر، العاشرة بتوقيت دبي.