متى مباراة العراق والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

بواسطة محمود عطا الله
مباراة العراق والإمارات مباراة العراق والإمارات

يلتقي منتخب العراق الأول مع نظيره منتخب الإمارات مساء يوم الخميس 24 مارس 2022 في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق والإمارات القادمة وأهم ما يتعلق بتلك المباراة الهامة والحاسمة، من المرتقب أن تُقام تلك المباراة على الملاعب العراقية، تحديدًا سوف تُقام على ملعب المدينة في بغداد بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

متى مباراة العراق والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم؟

منتخب العراق يدخل تلك المباراة بمدرب جديد وهو المدير الفني الوطني عبد الغني شهد، يأتي منتخب العراق في المركز الخامس من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، في حين يأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، يقود منتخب الإمارات مدرب جديد وهو الأرجنتيني أروبارينا الذي تولى المهمة خلفًا للهولندي فان مارفيك، موعد لعبة العراق والإمارات القادمة من المرتقب أن تبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت العراق.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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