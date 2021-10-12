متى مباراة العراق وسوريا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

مباراة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 سوف تكون ضد المنتخب السوري ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية ولقاء هام بين المنتخبين الشقيقين.

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هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم مونديال قطر 2022، حيث يبحث كل منتخب من خلال تلك المباراة عن حسم النقاط الثلاث، مباراة العراق القادمة سوف تشهد حدث هام وهو عودة الأخضر للعب مبارياته على ملعبه وبين جماهيره.

تاريخ مواجهات العراق وسوريا

سوف يكون موعد مباراة العراق وسوريا القادمة هو الموعد رقم 27 في تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما التقيا من قبل في 26 مباراة، حقق منتخب العراق الفوز في 13 مباراة، مقابل ست مرات فوز للمنتخب السوري، في حين حسم التعادل نتيجة سبع مباريات، أخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في بطولة غرب آسيا 2019 وانتهت بالتعادل دون أهداف.

موعد مباراة العراق وسوريا القادمة في تصفيات كأس العالم

سوف يستضيف تلك المباراة الهامة ملعب البصرة الدولي، حيث يعود منتخب العراق للعب مبارياته على ملعبه من جديد لأول مرة منذ فترة طويلة، منتخب العراق لديه ثلاث نقاط، في حين يمتلك منتخب سوريا نقطتين، موعد لعبة العراق وسوريا القادمة سوف يكون يوم الخميس 11 نوفمبر 2021.