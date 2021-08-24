متى مباراة العراق وكوريا القادمة في تصفيات كأس العالم؟

لعبة العراق وكوريا الجنوبية القادمة 2021 ستكون في افتتاحية مباريات أسود الرافدين في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق القادمة 2021 والقنوات الناقلة لها، يذكر أن تلك المرحلة الأخيرة تضم مجموعتين، كل مجموعة بها ستة منتخبات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى مونديال قطر، بينما يتأهل أفضل ثالث في المجموعتين إلى الملحق العالمي، مجموعة منتخب العراق في تصفيات كأس العالم هي المجموعة الأولى وتضم: العراق، كوريا الجنوبية، إيران، سوريا، الإمارات، لبنان.

مباراة العراق وكوريا الجنوبية “تاريخيًا”

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة 2021 سوف تكون المقابلة رقم 24 في تاريخ مواجهات المنتخبين بعد 23 مقابلة سابقة، حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز في ثماني مباريات، بينما فاز منتخب العراق في خمس مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 10 مباريات، أخضر فوز للأخضر العراقي على كوريا كان عام 2007 في قبل نهائي كأس أمم آسيا، وفاز المنتخب العراقي بركلات الترجيح 4-3.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة

تُقام تلك المباراة المرتقبة في العاصمة الكورية، يوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر 2021، حكم المباراة هو الدولي البحريني نواف شكرالله، ستكون المباراة منقولة على قنوات بي إن سبورتس، كما ستكون منقولة على قنوات الكاس المفتوحة، ومن المرتقب أن تكون منقولة على قناة عراقية، موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة عند الساعة 8.30 صباحًا بتوقيت العراق.