متى مباراة العربي والكويت على كأس السوبر 2022/2021؟

حُدد موعد مباراة السوبر الكويتي رسميا من قبل اتحاد كرة القدم، حيث تجمع المباراة المرتقبة بين العربي بطل الدوري الكويتي 2021 والكويت بطل كأس الأمير 2021، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة العربي والكويت على كأس السوبر 2022 القادمة، وكافة تفاصيل تلك المقابلة الهامة، كما نُقدم لكم القنوات الناقلة لتلك المباراة، نادي الكويت هو حامل لقب البطولة، والعربي هو الفريق الفائز بأول نسخة عام 2008.

موعد مباراة العربي والكويت على كأس السوبر الكويتي 2022

نادي العربي يبحث عن تحقيق لقب السوبر الثالث، في حين يبحث الكويت عن تحقيق اللقب السادس ومعادلة رقم القادسية الذي يتصدر قائمة الأكثر فوزا بالسوبر، المباراة منقولة على قناة الكويت الثالثة الرياضية، تُقام المباراة على استاد جابر الكبير يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، وتبدأ عند السابعة مساء بتوقيت الكويت.