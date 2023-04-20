متى مباراة الهلال وأوراوا القادمة في نهائي آسيا 2023 الذهاب والعودة؟
نهائي دوري أبطال آسيا 2023 سوف يجمع بين الهلال بطل غرب القارة حامل اللقب وأوراوا الياباني بطل شرق القارة، سوف يُقام النهائي على مباراتين (ذهاب وعودة)، الفائز يفوز باللقب، تقابل الهلال وأوراوا في نهائي آسيا 2017، وتُوج الفريق الياباني وقتها، وكانت نتيجة الذهاب في الرياض التعادل 1-1، وفي العودة باليابان فاز أوراوا 1-0.
موعد مباراة الهلال وأوراوا القادمة في نهائي دوري أبطال آسيا 2023
- حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) موعد مباراة الهلال وأوراوا القادمة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 يوم السبت 29 أبريل 2023 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وتبدأ عند الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية، 9.30 مساء بتوقيت دبي.
- مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا الياباني النهائية تُقام في اليابان يوم السبت 6 مايو 2023 وتبدأ عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السعودية.
- نادي الهلال هو النادي الأكثر فوزًا بلقب دوري أبطال آسيا بعدد أربعة ألقاب، أوراوا الياباني فاز بالآسيوية مرتين من قبل.