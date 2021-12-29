متى مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022 كأس بيرين؟

بواسطة محمود عطا الله
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يلتقي نادي الهلال السعودي بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021 مع نادي الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 في مباراة السوبر السعودي والتي تحمل لقب كأس بيرين لعامها الثاني على التوالي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022، والقنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة وكافة التفاصيل.

1 متى مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022؟
2 من هم أبطال كأس السوبر السعودي؟

متى مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022؟

موعد مباراة السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي تُقام يوم الخميس القادم الموافق يوم السادس من شهر يناير 2022، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، سوف تكون مباراة السوبر منقولة على قنوات SSC، موعد مباراة الهلال والفيصلي في السوبر تبدأ عند الساعة 8.15 مساء بتوقيت السعودية.

من هم أبطال كأس السوبر السعودي؟

  • النسخة الحالية من البطولة هي النسخة الثامنة، وقد أقيمت كأس السوبر من قبل سبع مرات، حقق اللقب خمسة أندية، انطلقت بطولة كأس السوبر لأول مرة عام 2013.
  • نادي الفتح هو أول بطل لتلك البطولة في أول نسخة.
  • تعرف على جدول ربع نهائي كأس الملك السعودي 2022
  • حقق الهلال لقب السوبر السعودي مرتين، يتساوى معه نادي النصر.
  • حقق الأهلي لقب السوبر مرة، وكذلك نادي الشباب.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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