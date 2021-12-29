متى مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022 كأس بيرين؟

يلتقي نادي الهلال السعودي بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021 مع نادي الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 في مباراة السوبر السعودي والتي تحمل لقب كأس بيرين لعامها الثاني على التوالي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022، والقنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة وكافة التفاصيل.

متى مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022؟

موعد مباراة السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي تُقام يوم الخميس القادم الموافق يوم السادس من شهر يناير 2022، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، سوف تكون مباراة السوبر منقولة على قنوات SSC، موعد مباراة الهلال والفيصلي في السوبر تبدأ عند الساعة 8.15 مساء بتوقيت السعودية.

من هم أبطال كأس السوبر السعودي؟