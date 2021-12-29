متى مباراة سوريا والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

تشهد الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022 في قارة آسيا مواجهة مرتقبة بين المنتخبين السوري والإماراتي في المجموعة الأولى من تلك التصفيات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة 2022 في تصفيات المونديال، والقنوات الناقلة لتلك المباراة، كما نستعرض ترتيب المنتخبات في تلك المجموعة.

متى موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة 2022 في تصفيات كأس العالم؟

تُقام المباراة الهامة على استاد زعبيل بنادي الوصل، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز بنقاط اللقاء للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى المونديال، أو المنافسة على بطاقة الملحق، المباراة سوف تكون منقولة على قناة أبوظبي الأرضية، ومنقولة على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة سوف تكون يوم الخميس 27 يناير 2022.

ترتيب المجموعة الأولى قبل لعبة سوريا والإمارات

يأتي منتخب سوريا في المركز السادس من ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم برصيد نقطتين، منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد ست نقاط، في حين يتصدر المنتخب الإيراني جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه المنتخب الكوري الجنوبي بفارق نقطتين، منتخب لبنان في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، ثم العراق في المركز الخامس برصيد أربع نقاط.