متى مباراة سوريا والإمارات القادمة وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ملعب الملك عبدالله الثاني بالضاحية الشرقية في العاصمة الأردنية عمان مباراة منتخب سوريا القادمة ضد الإمارات ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة في الأردن والقنوات الناقلة لها، حيث يبحث كل منتخب عن التعويض بعد التعثر في الجولة الأولي، المباراة سوف تكون بحضور جماهيري بنسبة 30% من سعة الملعب.

مباراة سوريا والإمارات “تاريخيًا”

موعد مباراة سوريا والإمارات الودية سوف يكون اللقاء الخامس عشر في تاريخ مواجهات المنتخبين الشقيقين بعدما التقيا من قبل في 14 مباراة تنوعت بين رسمية وودية، حقق منتخب سوريا الفوز في مباراتين، مقابل ست مرات فوز للمنتخب الإماراتي، في حين انتهت ست مباريات بنتيجة التعادل، أخر فوز للإمارات على منتخب سوريا كان بنتيجة 2-0 في مباراة ودية عام 2011، أخر فوز للمنتخب السوري كان في تصفيات كأس العالم 2010 بنتيجة 3-1.

موعد مباراة سوريا والإمارات في تصفيات كأس العالم

المباراة هي مباراة المنتخب السوري الذي يلعب كل مبارياته في الأردن، يدخل المنتخب السوري تلك المباراة باحثًا عن النقاط الأولى خلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام إيران، منتخب الإمارات لديه نقطة من التعادل مع لبنان، القنوات الناقلة للمباراة هي قناة SSC7 السعودية، موعد مباراة سوريا والإمارات يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 عند الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر، 8 مساء بتوقيت دبي.