متى مباراة سوريا ولبنان القادمة في تصفيات كأس العالم؟

يلتقي منتخب سوريا مع منتخب لبنان في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة لها.

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هذا وتقام في شهر أكتوبر 2021 الجولتين الثالثة والرابعة من تلك التصفيات، منتخب لعبة سوريا الأولى في أكتوبر ستكون ضد كوريا الجنوبية قبل أن يواجه لبنان، يخوض منتخب سوريا معسكر خارجي في الإمارات، ويخوض المنتخب اللبناني معسكر في قطر.

مباراة سوريا ولبنان تاريخيًا

موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة سوف يكون الموعد رقم 25 في تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما التقيا من قبل 24 مرة، حقق المنتخب السوري الفوز في 14 مباراة، مقابل 4 مرات فوز للمنتخب اللبناني، في حين كان التعادل هو صاحب الكلمة في ست مباريات، أخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في كأس غرب آسيا 2019 وحقق المنتخب اللبناني الفوز بنتيجة 2-1.

موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة في تصفيات كأس العالم

منتخب لبنان بدأ التصفيات بتعادل خارج الديار مع المنتخب الإماراتي، قبل أن يخسر بصعوبة خارج ملعبه أيضًا أمام منتخب كوريا الجنوبية، منتخب سوريا لديه نقطة واحدة أيضًا حصل عليها في الجولة الثانية بعد التعادل مع الإمارات، بعدما خسر في الجولة الأولى من منتخب إيران متصدر ترتيب تلك المجموعة، موعد لعبة سوريا ولبنان القادمة سوف يكون يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.