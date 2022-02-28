متى مباراة سوريا ولبنان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

يتقابل منتخب سوريا مع منتخب لبنان يوم الخميس 24 مارس 2022 في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم مونديال قطر 2022، هذا ونُقدم لكم تفاصيل موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة وموقف المنتخبين في تلك المجموعة، هذا وتُقام تلك المباراة المرتقبة في لبنان.

موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة في تصفيات المونديال

تُقام المباراة على ملعب صيدا الدولي، نتيجة مباراة الذهاب بين المنتخبين شهدت فوز لبنان بنتيجة 3-2، المباراة سوف تكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكل الجماهير الراغبة في مشاهدتها، موعد لعبة سوريا ولبنان القادمة يوم 24 مارس 2022 من المرتقب أن تبدأ عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت دبي.

ترتيب سوريا ولبنان في المجموعة الأولى

منتخب سوريا خرج من المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم القادمة، منتخب لبنان لديه فرصة من خلال الفوز بالمركز الثالث لدخول الملحق، يأتي منتخب سوريا حاليًا في المركز السادس برصيد نقطتين، منتخب لبنان في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.