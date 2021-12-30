متى مباراة عمان والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

مباراة عمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 سوف تكون ضد المنتخب السعودي بالسعودية ضمن مباريات الجولة السابعة من المجموعة الثانية، حيث نُقدم لكم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج موعد مباراة عمان والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة لها، المباراة سوف تكون صعبة، حيث يدخلها المنتخبان بهدف واحد وهو الفوز.

موعد مباراة عمان والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

من المرتقب أن تُقام المباراة بالعاصمة السعودية الرياض، ما لم يتم تحديد مدينة أخرى مثل جدة أو الدمام لاستضافة اللقاء الهام، القنوات الناقلة للمباراة قناة SSC داخل السعودية، وقناة عمان الرياضية داخل عمان، كما ستكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، موعد مباراة السعودية وعمان القادمة ستكون يوم الخميس 27 يناير 2022 وتبدأ عند الساعة 8.15 مساء بتوقيت السعودية.

ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

منتخب السعودية اقترب كثيرًا من حسم إحدى بطاقتي التأهل إلى نهائيات قطر 2022 عن تلك المجموعة الثانية، فهو يتصدر جدول الترتيب فيها برصيد 16 نقطة، يليه منتخب اليابان ولديه 12 نقطة، ثم أستراليا ولها 11 نقطة، منتخب عمان في المركز الرابع برصيد سبع نقاط، الصين وفيتنام في المركزين الخامس والسادس برصيد 5 و 0 نقطة

تاريخ مواجهات عمان والسعودية

مباراة عمان والسعودية القادمة في يناير 2022، سوف تكون المقابلة رقم 22 في تاريخ مواجهات المنتخبين، بعدما التقيا 21 مرة من قبل، فاز منتخب السعودية 13 مرة، فاز منتخب عمان 5 مرات، التعادل 3 مرات، أخر مباراة جمعت المنتخبين كانت في سبتمبر 2021 خلال الدور الأول من تصفيات كأس العالم الحالية، وأقيمت في مسقط، وفاز بها منتخب السعودية بنتيجة 1-0، سجل الهدف صالح الشهري.