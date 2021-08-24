متى مباراة عمان واليابان القادمة 2021 في تصفيات كأس العالم؟

كل الجماهير تترقب موعد مباراة عمان واليابان القادمة في تصفيات كأس العالم، تلك المباراة المرتقبة في افتتاحية مباريات المرحلة الفاصلة من تصفيات المونديال قطر 2022 عن قارة آسيا، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان القادمة 2021 والقنوات الناقلة لتلك المقابلة الهامة ضمن المجموعة الثانية، يذكر أن المرحلة الأخيرة من تلك التصفيات، تضم مجموعتين، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم، على حين يتأهل أفضل منتخب ثالث إلى الملحق العالمي، المجموعة الثانية تضم: عمان، أستراليا، اليابان، السعودية، فيتنام، الصين.

مباراة عمان واليابان تاريخيًا

سوف يكون موعد مباراة عمان واليابان القادمة هو الموعد رقم 13 في تاريخ لقاءات المنتخبين، حيث لم يتمكن منتخب عمان من هزيمة المنتخب الياباني من قبل في 12 مواجهة سابقة، حيث فاز المنتخب الياباني في 9 مباريات، على حين كان التعادل حاضرا في ثلاث مباريات، أخر مباراة جمعت عمان واليابان كانت في كأس آسيا 2019 وفازت اليابان 1-0.

موعد مباراة عمان واليابان القادمة والقنوات الناقلة

سوف تُقام المباراة يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 على ملعب باناسونيك باليابان، حكم المباراة سوف يكون الدولي الإماراتي محمد عبدالله حسن، القنوات الناقلة للمباراة بي إن سبورت، كما تذيعها قنوات الكاس المفتوحة، ومن المرتقبة أن تكون منقولة على قناة عمان الرياضية، موعد مباراة عمان واليابان الساعة 2.40 عصرا بتوقيت عمان.