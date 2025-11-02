متى موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026؟ وما تصنيف الأندية المتأهلة للمجموعات؟

أكمل نادي نهضة بركان المغربي قائمة المتأهلين إلى مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، بعدما نجح في تجاوز عقبة أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، وتمكن الفريق المغربي من تحقيق فوز ثمين بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب الذي أُقيم على ملعبه، بعدما كان قد تعادل خارج الديار 1-1 في مباراة الذهاب، ليضمن مقعده رسميًا بين كبار القارة في دور المجموعات.

وبتأهل نهضة بركان، اكتمل عقد الفرق الـ16 المشاركة في مرحلة المجموعات، والتي تضم نخبة من أبرز أندية القارة، يتقدمها بيراميدز المصري حامل اللقب، والأهلي المصري أكثر الأندية تتويجًا في تاريخ البطولة، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وصيف النسخة الماضية، إلى جانب الترجي التونسي ونهضة بركان ممثل الكرة المغربية الثاني.

تصنيف الأندية المتأهلة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) التصنيف الرسمي للأندية قبل إجراء القرعة، وجاء على النحو التالي:

التصنيف الأول:

الأهلي المصري

صنداونز الجنوب أفريقي

الترجي التونسي

نهضة بركان المغربي

التصنيف الثاني:

بيراميدز المصري

الهلال السوداني

يانج أفريكانز التنزاني

سيمبا التنزاني

التصنيف الثالث:

الجيش الملكي المغربي

مولودية الجزائر

ريفرز يونايتد النيجيري

بترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الرابع:

الملعب المالي

سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي

باور ديناموز الزامبي

شبيبة القبائل الجزائري

موعد قرعة دور المجموعات

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الإثنين المقبل الموافق 3 نوفمبر 2025، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تشهد القرعة مواجهات قوية ومرتقبة بين كبار القارة، في ظل وجود أندية تمتلك تاريخًا وبطولات، وأخرى تسعى لكتابة فصل جديد في سجل المنافسة القارية هذا الموسم.