متى موعد مباراة الأهلي ضد الرياض اليوم؟ وما القنوات الناقلة لها؟ وما التشكيل المتوقع؟

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، حيث يستضيف فريق الأهلي نظيره الرياض في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة لتعزيز موقعيهما في جدول الترتيب.

موعد انطلاق المباراة

تنطلق مباراة الأهلي والرياض اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، وسط ترقب جماهيري كبير من أنصار الراقي الذين يأملون في عودة فريقهم إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتباينة.

القنوات الناقلة

من المقرر أن تُبث المباراة مباشرة عبر قناة “ثمانية”، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء تتضمن آراء خبراء اللعبة وتحليل أداء الفريقين.

وضع الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الأهلي مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفريق عدة انتصارات متتالية في الجولات الأولى قبل أن يتراجع نسبيًا في الأداء.

أما الرياض، فيأتي في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري لتحسين موقعه في الترتيب والابتعاد عن مراكز الخطر.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي

من المتوقع أن يبدأ المدرب ماتياس يايسله المباراة بتشكيلة هجومية متوازنة، تضم الأسماء التالية: