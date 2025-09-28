متى موعد مباراة الهلال والشرطة الكيني القادمة في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الجاموس

نجح نادي الهلال السوداني في تخطي فريق جاموس جوبا الجنوب سوداني بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 1-0، ليتأهل للدور التمهيدي الثاني من البطولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير من سيقابل الهلال السوداني في أبطال إفريقيا 2025-2026 بالدور التمهيدي الثاني، فوز الهلال على جاموس جوبا كان صعبًا وبفارق هدف واحد، وهو ما يقلق جماهيره.

موعد مباراة الهلال والشرطة الكيني القادمة في إفريقيا:

منافس الهلال في الدور القادم في دوري أبطال إفريقيا هو فريق شرطة كينيا ومباراة قوية مرتقبة لسيد البلد، يذكر أن نادي الشرطة الكيني تغلب في الدور التمهيدي الأول على مقديشو الصومالي، حيث كانت نتيجة الذهاب فوز شرطة كينيا 3-1، والعودة فوز مقديشو 2-0.

مباراة الذهاب:

سوف تُقام يوم 17 أكتوبر 2025 على ملعب فريق شرطة كينيا حيث يحل الهلال ضيفًا ثقيلا على البطل الكيني، هذا ويذكر أن نادي الشرطة الكيني شارك في بطولة سيكافا 2025 وخرج من دور المجموعات.

مباراة العودة:

يستضيف الهلال السوداني نادي شرطة كينيا مساء يوم 24 أكتوبر 2025 في مباراة الإياب من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تُقام المباراة على ملعب أمان بزنجبار في تنزانيا وهو ملعب الهلال.