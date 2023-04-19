متى نهائي كأس الأمير الكويتي 2023؟

عُقد اليوم، الاجتماع التنسيقي لمباراة نهائي كأس الأمير الكويتي 2023 أغلى الكؤوس التي تحمل اسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حضر الاجتماع مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف فيصل اليتيم وعدد من قادة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وممثلي الجهات المعنية، حيث تم الوقوف على جاهزية مختلف اللجان لكي تخرج المباراة النهائية بأفضل صورة، سوف تُقام المباراة المرتقبة على استاد جابر الكبير.

موعد نهائي كأس الأمير الكويتي 2023

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن موعد مباراة نهائي كأس الأمير الكويتي القادمة 2023 سوف يكون يوم الثلاثاء 9 مايو 2023، موعد بداية المباراة على استاد جابر الكبير عند الساعة السابعة مساء بتوقيت دولة الكويت المحلي، المباراة النهائية سوف تكون ضمن مهرجان رياضي كبير، سوف يتضمن عدد من الفعاليات.

من الجدير بالذكر، أن الدور قبل النهائي من كأس الأمير الكويتي 2023، سوف يُقام يوم الأربعاء 3 مايو 2023، المباراة الأولى سوف تجمع العربي وكاظمة، في حين يلتقي في المباراة الثانية القادسية مع الكويت.