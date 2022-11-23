يُعد جوارديولا من أبرز مدربي العالم في لعبة كرة القدم، ويتمنى كل متابعي الدوري الإنجليزي بقاء جوارديولا مع مانشستر سيتي لأطول وقت ممكن، أو حتى تواجد المدرب الكبير في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تصريحاته المستمرة بأنه يريد العودة إلى إسبانيا، لأن هذا المدرب يُقدم كرة قدم مختلفة وأسلوبه فريد مع كل فريق يدربه، واليوم صدر خبر سعيد لكل الجماهير بخصوص عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي

متى ينتهي عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي؟

في خبر سار لجماهير السيتي، أعلن نادي مانشستر سيتي عن تجديد عقد جوارديولا لموسمين إضافيين. بذلك ينتهي عقد جوارديولا مع السيتي بعد نهاية موسم 2025.