متى ينتهي عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي؟

بواسطة محمود عطا الله
عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي تمديد عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي

يُعد جوارديولا من أبرز مدربي العالم في لعبة كرة القدم، ويتمنى كل متابعي الدوري الإنجليزي بقاء جوارديولا مع مانشستر سيتي لأطول وقت ممكن، أو حتى تواجد المدرب الكبير في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تصريحاته المستمرة بأنه يريد العودة إلى إسبانيا، لأن هذا المدرب يُقدم كرة قدم مختلفة وأسلوبه فريد مع كل فريق يدربه، واليوم صدر خبر سعيد لكل الجماهير بخصوص عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي

متى ينتهي عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي؟

    1. في خبر سار لجماهير السيتي، أعلن نادي مانشستر سيتي عن تجديد عقد جوارديولا لموسمين إضافيين.
    2. بذلك ينتهي عقد جوارديولا مع السيتي بعد نهاية موسم 2025.

  1. عبر جوارديولا عن تمديد التعاقد مع الفريق.
  2. جوارديولا مدير فني إسباني من مواليد عام 1971 (52 عامًا)، وهو نجم ولاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، درب من قبل برشلونة وبايرن ميونخ، حقق كمدرب كل الألقاب سواء في الدول التي درب فيها وقاريًا وعالميًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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