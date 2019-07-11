“مجدى عبد الغني” يرد على الإتهامات الأخيرة بشأن علاقته بخافيير أجيري

استمراراً لخروج المنتخب الوطني من بطولة كاس الأمم الأفريقية، تتبادل الاتهامات داخل اتحاد الكرة بشأن الكابتن مجدي عبد الغني ورده على الاتهامات التي وجهت له، والإشاعات التي كثرت بعد الخروج المبكر من البطولة والتي علي اثرها أستقال أعضاء الاتحاد المصري، وقد رد الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة المصري بأنه “أشهر مسئول” داخل اتحاد الكرة ( الجبلايه ) ودائم التعود على مثل هذه الإشاعات، واليكم تفاصيل رد الكابتن مجدى عبد الغني علي الاتهامات الموجهة له.

تصريحات مجدي عبد الغني بشأن منعه من السفر الي الخارج

قال الكابتن مجدى عبد الغنى في مداخلة هاتفية مع قناة ten التلفزيونية بأنه أمر غير صحيح حول ما تردد من منعي بالسفر إلى الخارج، وأن هذه الإشاعات هدفها النيل مني ولا أتأثر بها مطلقاً.

تصريحات مجدي عبد الغنى وعلاقته بمدرب المنتخب خافيير أجيري