“مجدى عبد الغني” يرد على الإتهامات الأخيرة بشأن علاقته بخافيير أجيري

استمراراً لخروج المنتخب الوطني من بطولة كاس الأمم الأفريقية، تتبادل الاتهامات داخل اتحاد الكرة بشأن الكابتن مجدي عبد الغني ورده على الاتهامات التي وجهت له، والإشاعات التي كثرت بعد الخروج المبكر من البطولة والتي علي اثرها أستقال أعضاء الاتحاد المصري، وقد رد الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة المصري بأنه “أشهر مسئول” داخل اتحاد الكرة ( الجبلايه ) ودائم التعود على مثل هذه الإشاعات، واليكم تفاصيل رد الكابتن مجدى عبد الغني علي الاتهامات الموجهة له.
تصريحات مجدي عبد الغني بشأن منعه من السفر الي الخارج
- قال الكابتن مجدى عبد الغنى في مداخلة هاتفية مع قناة ten التلفزيونية بأنه أمر غير صحيح حول ما تردد من منعي بالسفر إلى الخارج، وأن هذه الإشاعات هدفها النيل مني ولا أتأثر بها مطلقاً.
تصريحات مجدي عبد الغنى وعلاقته بمدرب المنتخب خافيير أجيري
- قال مجدي عبد الغني في حواره بأنه لم يكن يعرف خافيير أجيرى وأنه لم يتعاقد معه لتدريب المنتخب، فقد حضرت لحظة التعاقد معه، ولا أعرف لحظة وموعد وصوله إلى مصر، فمن تعاقد معه هو الكابتن هانى أبوريده لأنه المشرف والمسئول عن المنتخب.
- نفى الكابت مجدي عبد الغني بأنه تلقي عمولة نظير التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني، وقال بانه لا يجوز تشويه سمعه الناس بهذه الطريقة من الإشاعات وقال حسبي الله ونعم الوكيل في كل من روج هذه الإشاعات التي لا قيمة لها عندي.
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