ننشر مجموعة السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكان 2021 بعدما أقيمت القرعة مساء اليوم الخميس 18 يوليو 2019 بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي السيد أحمد أحمد، مجموعة السودان للأسف ستكون واحدة من أقوى مجموعات تصفيات الكان 2021، وكان السبب في ذلك تراجع المنتخب السوداني في الترتيب العالمي وتصنيف الاتحاد الدولي، مما وضع منتخب صقور الجديان في المستوى الثالث للقرعة، حيث تواجد معه منتخبان قويان من المستوى الأول والمستوى الثاني، بينما المنتخب الرابع هو أحد المنتخبات المتأهلة من الأدوار التمهيدية.

مجموعة السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكان 2021

مجموعة السودان في تصفيات الكان 2021 هى المجموعة الثالثة، وتواجد مع منتخب السودان في تلك المجموعة منتخبي غانا وجنوب أفريقيا، والمنتخب الأخير سيكون منتخب متأهل من الدور التمهيدي للتصفيات، يتكون دور المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 من 12 مجموعة، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد بنهايته أول وثاني كل مجموعة لنهائيات الكان القادمة.

من الجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2021 ستقام بالكاميرون بعدما تم سحب النسخة الماضية منها، وستكون الكان القادمة بمشاركة 24 منتخبا لثاني مرة في تاريخ البطولة، والنسخة الأولى بهذا الكم من المنتخبات أقيمت في مصر وحققت نجاح تنظيمي كبير، هذا وعلى منتخب السودان التجهيز جيدا للتصفيات، لحجز المركز الأول أو الثاني في تلك المجموعة، لتحقيق التأهل للكان القادم.