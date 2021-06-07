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ترتيب مجموعة العراق في تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يهزم كمبوديا ويراقب نتيجة مباراة البحرين وإيران

بواسطة محمود عطا الله
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تُقام اليوم الإثنين، مباريات الجولة التاسعة من مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، حيث يتقابل المنتخب العراقي مع منتخب كمبوديا في مباراة هامة على ملعب نادي المحرق بالمنامة، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب البحرين مع منتخب إيران.
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وتعتبر مجموعة العراق واحدة من أقوى المجموعات في التصفيات الآسيوية، حيث تشهد منافسة ثلاثية بين منتخبات العراق والبحرين وإيران، وذلك للتأهل إلى المرحلة الأخيرة والفاصلة في تصفيات القارة الصفراء المؤهلة للمونديال القادم.

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022

قبل مباراة العراق وكمبوديا اليوم، وقبل نتيجة مباراة البحرين وإيران، يتصدر المنتخب البحريني جدول ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، يليه منتخب العراق في المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، يأتي منتخب إيران في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، جولة اليوم جولة حاسمة ومهمة، ونتيجة لقاء البحرين وإيران ستكون مؤثرة جدًا.

ترتيب مجموعة العراق
المنتخب لعب نقاط
العراق 6 14
إيران 6 12
البحرين 7 12
كونج 6 5
كمبوديا 7 1
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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