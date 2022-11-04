مجموعة الكويت في خليجي 25.. مباريات قوية تنتظر الأزرق في البصرة

تترقب الجماهير الكويتية والخليجية، بداية كأس الخليج العربي 2023 (خليجي 25) التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة الكويت في خليجي 25، حيث يلعب الأزرق الكويتي في مجموعة قوية، لكن نجوم منتخب الكويت قادرين على تخطي الدور الأول ومن ثم العبور للدور قبل النهائي، منتخب الكويت هو الأكثر فوزًا ببطولة كأس الخليج، حيث حقق الأزرق لقب خليجي 10 مرات بفارق 7 ألقاب عن أقرب منافسيه.

مجموعة الكويت في خليجي 2022

كما ذكرنا، برغم قوة مجموعة منتخب الكويت في خليجي 25 (كأس الخليج 2023) بالبصرة، إلا إن الأزرق قادر على الفوز بإحدى بطاقات التأهل للدور الثاني من البطولة وهو الدور قبل النهائي، مجموعات خليجي 25 – 2023 هي:

المجموعة الأولى: السعودية، العراق، عمان، اليمن.

المجموعة الثانية: قطر، الإمارات، الكويت، البحرين.

بالتوفيق لمنتخب الكويت في تحقيق اللقب رقم 11 في مسيرته بالبطولة الخليجية.