مجموعة برشلونة في قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020

يبحث عشاق البلوجرانا عن مجموعة برشلونة في قرعة دوري أبطال اوروبا 2020 والتي تم سحبها في موناكو الفرنسية اليوم والتي أسفرت عن مواجهات مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، والتي غادر منها برشلونة من الدور نصف النهائي بعد ريمونتادا قاسية من فريق ليفربول الذي تمكن من اقصاء برشلونة بأربعة أهداف نظيفة بعد الخسارة بنتيجة 0/3 في ملعب كامب نو.

مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

جاءت مجموعة برشلونة في قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 مع فرق جماهيرية فيوجد في التصنيف الثاني في المجموعة فريق بروسيا دورتموند الألماني وفي التصنيف الثالث فريق انتر ميلان الايطالي الذي يقع مع برشلونة للمرة الثانية على التوالي وفريق سلافيا براج في التصنيف الرابع:

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

جاءت قرعة دوري أبطال أوروبا صعبة على ريال مدريد وبرشلونة وسهلة بالنسبة لمانشستر سيتي، ومتوسطة بالنسبة لليفربول حامل اللقب، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان أفضل نسخة من دوري أبطال أوروبا 2020 بعد تدعيم صفوف الفرق في الميركاتو الصيفي وبالتحديد ريال مدريد الذي يريد العودة لحصد اللقب الغالي مرة أُخرى وبالنسبة لبرشلونة فيريد العودة لمنصات التتويج بعد الفشل في 4 مواسم متتالية في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ويسعى فريق ليفربول للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي في ظل وجود كوكبة من النجوم تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب: