مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الأحمر القادمة

شهدت مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المرحلة الأخيرة، حيث أقيم حفل مراسم سحب القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي وتم نقله للعالم عبر تقنية الفيديو، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير مجموعة منتخب عمان في تصفيات كأس العالم 2022، ومواعيد مباريات الأحمر.

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يذكر أن منتخب عمان قد نجح في التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، بعد فوزه بإحدى بطاقات التأهل إلى هذا الدور، بعدما حسم المركز الثاني عن المجموعة الخامسة بعد المنتخب القطري في الدور السابق، يقود منتخب عمان الكرواتي المخضرم برانكو إيفانكوفيتش.

مجموعة منتخب عمان في تصفيات كأس العالم 2022

مواجهات قوية تنتظر المنتخب العماني في تلك البطولة، حيث ضمت مجموعة عمان في تصفيات مونديال 2022 وهي المجموعة الثانية منتخبات: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، فيتنام، مجموعة صعبة ليس فيها منتخب سهل، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات: إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، سوريا، العراق، لبنان، هذا ويتأهل للمونديال بطل ووصيف كل مجموعة، على أن يتأهل أفضل ثالث للملحق العالمي.

مواعيد مباريات عمان القادمة في تصفيات كأس العالم

بداية قوية تنتظر منتخب عمان في تلك التصفيات، حيث يحل ضيفًا على المنتخب الياباني يوم 2 سبتمبر القادم، وفي السابع من نفس الشهر يستضيف منتخب السعودية، على أن يسافر إلى أستراليا لمواجهة منتخبها يوم 7 أكتوبر، وبعد خمسة أيام يستضيف المنتخب العماني منتخب فيتنام، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة الصين في الصين.