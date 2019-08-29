مجموعة ليفربول في قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 وموعد دور المجموعات

تنطلق فعاليات دور المجموعات من بطولة دورب أبطال أوروبا 2019-2020 بداية من 18،17 سبتمبر 2019، وتعود المتعة والاثارة مرة أُخرى لعشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، وجاءت قرعة دوري أبطال أوروبا مشابهة لقرعة النسخة الأخيرة بالنسبة لليفربول الذي تُوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا نسخة 2018-2019.

قرعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يبحث عشاق الريدز عن قرعة دوري أبطال أوروبا وبالتحديد مجموعة ليفربول في قرعة دوري أبطال اوروبا لمتابعة الفريق الانجليزي الذي يسعى للحفاظ على اللقب القاري الذي يتنافس عليه 32 فريق في أوروبا وجاءت قرعة ليفربول مشابهة للعام الماضي حيث يتنافس مع نابولي العنيد وإليكم المجموعة:

نتيجة قرعة دوري أبطال اوروبا

جاءت نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا صعبة بالنسبة لبرشلونة الذي يقع مع بروسيا دورتموند الألماني وانتر ميلان الايطالي، ويتنافس ريال مدريد مع باريس سان جيرمان ومجموعة سهلة لمانشستر سيتي:

وينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان أمتع وأفضل نسخة من دوري أبطال أوروبا بعد الميركاتو الصيفي الرائع بالنسبة لكبار اوروبا على مستوى كرة القدم.