محكمة بريطانية تعاقب صاحب التغريدة المسيئة للفرعون المصري محمد صلاح

انتشرت على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” منذ نحو 3 أسابيع، وثم تداول مغردون تلك الصورة التي تتضمن إساءة بشكل عنصري للنجم المصري محمد صلاح، وقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” حينذاك ان شرطة مدينة “ميرسيسايد” البريطانية فتحت تحقيقًا للعثور على صاحب الحساب الذي تم نشر الصورة المسيئة لصلاح على موقع تويتر، وكان أيضًا نادي إيفرتون الإنجليزي الغريم التقليدي لليفربول استنكر بقوة أي شكل من اشكال العنصرية وأوضح أنه يسعى للتعرف فيما إذا كان لصاحب التغريدة المسيئة أي علاقة بالنادي.

محكمة بريطانية تنتقم لمحمد صلاح

بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها شرطة مقاطعة ميرسيسايد، تم التوصل للشخص ويدعى غاري هايلاند، المتهم بنشر تغريدات عنصرية في الـ6 من أغسطس الجاري، وسلسلة من التغريدات والمنشورات المسيئة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، التي أثارت ضجة واسعة في تلك المقاطعة، قضت إحدى المحاكم البريطانية بمعاقبة هايلاند البالغ من العمر 32 عامًا، صاحب التغريدة المسيئة لصلاح نجم ليفربول، بالحكم عليه بالسجن لمدة ستة أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرا.

وكانت جهة الإدعاء وجهت التهمة إلى هايلاند باستهداف العقيدة الإسلامية للمهاجم المصري حسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وبموجب الحكم سوف يكون غاري هايلاند مضطرا لإكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، بالإضافة إلى الحصول على الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز الكرامة الإنسانية.