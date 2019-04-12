محمد أبو تريكة يعلق على مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية ويوجه رسالة للمنتخب المصري

اجريت قرعة كأس الأمم الأفريقية في مصر مساء الجمعة الموافق 12 أبريل والتي ستبدأ فعاليتها يوم 21/6/2019 والتي أسفرت عن 6 مجموعات

نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة الأولى (مصر – الكونغو الديمقراطية – أوغندا – زيمبابوي)

المجموعة الثانية (نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي)

المجموعة الثالثة (السنغال – الجزائر – تنزانيا – كينيا)

المجموعة الرابعة (المغرب – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – ناميبيا)

المجموعة الخامسة (تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا)

المجموعة السادسة (الكاميرون – غانا – بينين – غينيا بيساو)

وعلق نجم مصر والمنتخب المصري والقائد الكبير محمد أبو تريكة بعد اعلان نتيجة القرعة قائلا أن التنظيم المصري رائع تحت احدي عجائب الدنيا السبع ” الأهرامات ” معبرا بأننا ننتظر بطولة قوية جدا وتنظيم على أعلى مستوى وطالب لاعبي المنتخب المصري بالبطولة المنتظرة ويحفزهم بالحصول على اللقب الغالي الذي يعطينا الأفضلية حيث أن البطولة تقام في مصر وفي حضور الجمهور المصري العريق الذي ينتظر البطولة بكل شغف وتحقيق الانتصارات كما حدث في أخر بطولة تم تنظيمها في مصر فكانت الأجواء رائعة وحصلت مصر علي النسخة 2006 التي أقيمت في مصر والتي كانت بداية الخير لثلاث بطولات أفريقية متتالية

تعليق أبو تريكة على حسابة الشخصي في منصة التواصل الاجتماعي تويتر

تنظيم مبهر وجميل تحت إحدي عجائب الدنيا ( الاهرامات ) يجعلنا ننتظر بطولة كبيرة وعظيمة …أساطير افريقيا أهلا بكم فى مصر أم الدنيا .. منتخبنا ننتظر البطولة منكم إن شاء الله — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) April 12, 2019

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