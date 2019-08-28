محمد إبراهيم يتعمد عدم مصافحة أمير مرتضى منصور وجماهير الزمالك تهتف ضده

قبل مباراة الزمالك والمقاصة المقامة حاليًا في مسابقة كأس مصر، توجه لاعب نادي الزمالك السابق والمقاصة الحالي محمد إبراهيم إلى دكة بدلاء نادي الزمالك ليصافح اللاعبون والإداريون المتواجدون عليها، خاصة أنه لوقت قريب كان متواجد بينهم وبالفعل صافح اللاعب كل من على دكة البدلاء إلا المشرف على الكرة أمير مرتضى منصور في موقف مفاجئ للجميع، وعلى ما يبدو أن كانت هناك بين الطرفين مشاكل في كواليس الفريق الأبيض أثناء تواجد اللاعب بين صفوفه.

ولكن لم تلاحظ جماهير الزمالك المتواجدة في الملعب ذلك المشهد الذي نشر موقع اليوم السابع مقطع فيديو له، وفي أثناء سير المباراة حدث اعتراض من محمد إبراهيم على لعبة مشتركة بينه وبين ظهير الزمالك حمدي النقاز، وقد هتفت الجماهير في استاد برج العرب بعد ذلك المشهد ” شمال يمين …عيب يا إبراهيم”.

هذا وقد وصل كلا الفريقين لدور الثمانية عقب مشوار جيد في بطولة كأس مصر، حيث واجه الزمالك في دور 32 فريق منية شباب سمنود بهدف دون رد، ثم تغلب على الإنتاج الحربي في دور الـ 16 بهدفين دون رد بينما بينما حقق المقاصة الفوز على أسمدة أبو قير في دور الـ 32 بهدفين مقابل لاشيء.

أما في دور الستة عشر فقد استطاع تحقيق النصر على وادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، هذا ويلتقي الفائز من اللقاء المقام بين المقاصة والزمالك مع الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.