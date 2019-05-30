محمد صلاح أقوى المرشحين للكرة الذهبية في حالة نجاح توقع الظاهرة رونالدو لنهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الظاهرة رونالدو عن توقعاته للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتوقع البرازيلي الكبير بأن الفائز باللقب الأغلى في أوروبا سيكون ليفربول وتوقع الفوز بنتيجة 1/3 ويعتبر ليفربول الطرف الأقوى في النهائي، ويبحث ليفربول عن اللقب السادس لدوري أبطال أوروبا الغائب منذ 2005 في الريمونتادا التاريخية على حساب الميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

امكانية فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

أصبح محمد صلاح على بعد خطوة واحدة ليصبح أقوى المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019، وأنه في حالة تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وتألق محمد صلاح في المباراة النهائية يضعه على رأس قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، وذلك بسبب أهمية البطولة الأوروبية وقيمتها حيث أن الجميع تنافس عليها ومن يحصل على البطولة يكون الأفضل والذي يؤدي بثبات في المستوى لفترة طويلة.

رونالدو يؤكد حبه لمحمد صلاح

أشاد الظاهرة رونالدو بالنجم المصري محمد صلاح وأكد أنه يحب أن يراه في الملعب، وتوقع تألقه في المباراة النهائية ضد توتنهام والتي تقام في ملعب واندا ميترو بوليتانو في مدريد يوم 1 يونيو 2019.

لماذا يعتبر صلاح من أكبر المرشحين للفوز بالبالون دور

في السنوات الأخيرة كان دائما من يفوز بدوري أبطال أوروبا يكون أبرز المرشحين ويحصل على الكرة الذهبية التي لها عوامل ومقومات محددة وتحسب بها البطولات بالنقاط وتصويت المدربين والاعلاميين وتصويت الجمهور، وفي الغالب من يفوز بدوري الأبطال هو الذي يفوز بالبالون دور كما حدث في آخر السنوات وبهذا يكون صلاح أقرب المرشحين في حالة الفوز على توتنهام وتقديم أداء جيد يساهم في تتويج الريدز باللقب بالإضافة لحصول محمد صلاح على الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوري الانجليزي للعام الثاني على التوالي متساويا مع السنغالي ساديو ماني والجابوني اوبامايانج.