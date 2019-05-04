محمد صلاح في تحدي كبير الليلة أمام نيوكاسل ورقم قياسي جديد

يسعى الدولي المصري محمد صلاح إلى مساعدة فريقة بالفوز على نيوكاسل اليوم وتحقيق الثلاث نقاط الهامة جدا في مشوار الدوري الانجليزي ولكنه يحاول أيضا تحقيق هدف شخصي له فيتصدر النجم المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 21 هدف ويسعى صلاح لإحراز الاهداف للمحافظة على صدارته لهدافي الدوري الانجليزي ليصبح هداف الدوري الانجليزي للمرة الثانية على التوالي وهذا انجاز كبير جدا للنجم المصري محمد صلاح.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

الترتيب اللاعب الأهداف 1 محمد صلاح – ليفربول 21 =2 ساديو ماني – ليفربول 20 =2 سيرخيو أجويرو – مانشستر سيتي 20 4 بيير-إيميريك أوباميانج – آرسنال 19 5 جيمي فاردي – ليستر سيتي 18 =6 هاري كين – توتنهام 17 =6 رحيم ستيرلينج – مانشستر سيتي 17 8 إيدين هازارد – تشيلسي 16

يقترب الدوري الانجليزي من النهاية فيتبقى جولتين فقط علي النهاية ويواجه ليفربول نيوكاسل اليوم في أطار الجولة 37 ويدخل الريدز المباراة في المركز الثاني لجدول الترتيب الذي يتصدره مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يطمح في الفوز وينتظر سقوط مانشستر سيتي في أحد اللقاءين القادمين ليفوز الريدز بالدوري الانجليزي وتحسين موقفه هذا الموسم وذلك بعد الخسارة الأوربية الكبيرة من فريق برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل صفر لتتعقد الأمور في مباراة العودة في انجلترا يوم الثلاثاء القادم.

محمد صلاح يتحدى الجميع

يسعى محمد صلاح للفوز بلقب الهداف للدوري الانجليزي ولفريق ليفربول لكي يكون أول هداف لليفربول يحصد جائزة الهداف لموسمين متتاليين ويكون الهداف في موسم هاجمه فيه الكثيرين بسوء مستواه هذا العام ويثبت صلاح أنه يحصد جائزة هداف الدوري الانجليزي وهو في حاله غير جيدة.