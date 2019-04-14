محمد صلاح قام بالرد علي عنصرية جماهير البلوز بهدف أسطوري وسجدة واشارة

قام النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بالرد علي جماهير تشيلسي، بقيامه بهدف أسطوري في شباك حارسهم كيبا، من قذيفه سكنت شباكه، في اللقاء الذي انتهى منذ لحظات والذي فاز فيه الريدز بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة ال 34 من الدوري الإنجليزي.

حيث سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا خرافيا في الدقيقة 53 من زمن المباراة، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 هدفا، بالتساوي مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجو يرو مهاجم مانشستر سيتي.

وحيث قامت جماهير تشيلسي يوم الخميس الماضي، بتوجيه عبارات عنصرية، اتجاه الفرعون المصري، خلال تواجدهم في التشبك على هامش خوض البلوز لقاء سلافيا براج بالدوري الأوروبي، ورد الفرعون بسجدته المعتادة عقب تسجيل الأهداف للتأكيد على تمسكه بعاداته الدينيه دون أي تأثر بأي هجوم عنصري، وكذا اشارة بوضع يديه على أذنيه وكأن الأمر لا يشغله ولسان حال :”قولوا تاني عشان مسمعتش”.

وعاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 83 نقطة.

وحيث أن الفرعون المصري محمد صلاح كان يحرص كل الحرص لأرضاء جمهوره الريدز الأنجليزي، وكان حسب تعليمات يورجن كلوب أنه لا يبالي خارج الملعب من هجوم جماهيري عليه ويعطي كل رده في تركيزه داخل الملعب.

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