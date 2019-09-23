محمد صلاح مفاجئة قائمة أفضل لاعب في العالم للعام 2019 ” THE BEST”  

على الرغم من استبعاد النجم المصري محمد صلاح ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي من قائمة اللاعبين الثلاثة المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لكرة القدم للعام الجاري 2019، إلا أنه كان محمد صلاح مفاجئة قائمة أفضل لاعبي العالم للعام 2019 ” THE BEST” ، حيث حصل على المركز الرابع بالقائمة المعلن عنها رسميًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء اليوم الإثنين خلال الحفل السنوي الذي أقيم برعاية “فيفا” لتوزيع جوائز “THE BEST” على مسرح “لا سكالا” في مدينة ميلانو الإيطالية.







جائزة THE BEST أفضل لاعب في العالم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” أعلن عن فوز اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم لكرة القدم للعام الجاري 2019، حيث أعلن ” فيفا” عبر موقعه الرسمي عن الترتيب النهائي لقائمة افضل لاعبي العالم لعام 2019، وجاء محمد صلاح بالترتيب الرابع نتيجة حصوله على 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الذي حل بالمركز الثالث في قائمة THE BEST.







في حين جاء في مركز الوصيف اللاعب فيرجيل فان دايك برصيد 38 نقطة، أما اللاعب ليونيل ميسي فقد حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، بتصدره القائمة برصيد 46 نقطة.

وحسب ترتيب الـ10 الأفضل في العالم يكون محمد صلاح تفوق على اللاعب زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء بالمركز الخامس برصيد 23 نقطة ويليه بالمرتبة السادسة اللاعب كيليان مبابي السادس برصيد 17 نقطة.