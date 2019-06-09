محمد صلاح يتخطى رونالدو في استفتاء ماركا لأحسن لاعب في العالم .. ادخل صوت لصلاح

حقق نجم هجوم نادي ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، مركزا جديدا اليوم بعد أن تخطي أهم لاعبي العالم ووصل للمركز الثاني في الاستفتاء الذي تجريه مجلة “ماركا” الأسبانية لأحسن لاعب في العالم هذه الأيام، وكما عود “أبو مكه” عشاقه في جميع أنحاء العالم بالصعود السريع نحو القمة، يصعد صلاح بوتيرة سريعة في الاستفتاء بعد أن قام بالتصويت له حتى الآن أكثر من 126 ألف من متابعي المجلة العالمية الشهيرة.

محمد صلاح يصل للمركز الثاني في استفتاء مجلة ماركا

يأتي هذا الاستفتاء والذي تجريه مجلة ماركا المقربة من نادي ريال مدريد الأسباني بعد أن اختارت أهم 10 لاعبين في العالم لاختيار الأفضل بينهم في تصويت مباشر من جانب عشاق وجمهور كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

10 لاعبين صلاح في المركز الثاني حتى الآن

وتضم قائمة اللاعبين العشرة كل من الأرجنتيني ليونييل مسي، لاعب نادي برشلونه الاسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الايطالي، والهولندي فيرجل فان ديك لاعب نادي ليفربول الانجليزي، والفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والبلجيكي إدين هازارد، المنضم حديثا لفري ريال مدريد الإسباني.

كما ضمت القائمة أيضا الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم فريق اتليتكو مدريد الإسباني، وأوبلاك حارس مرمى نفس النادي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والحاصل على الكرة الذهبية في نسختها الأخيرة.

ميسي في المقدمة وصلاح يطارده

ويأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي في المقدمة حتى وقت كتابة المقال بعد أن حقق 142 ألف صوت تقريبا، ويتبعه مباشرا النجم المصري محمد صلاح بـ 126 ألف صوت، ثم كريستيانو رونالدو 125 ألف صوت حتى هذه اللحظة، وفي المركز الرباع يأتي لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بعد أن حصل على 119 ألف صوت.

رابط التصويت على استفتاء مجلة ماركا

ويمكنك عزيزي القاري المشاركة في الاستفتاء عبر الرابط التالي هنا، وذلك لدعم ممثل مصر والعرب وأفريقيا محمد صلاح.