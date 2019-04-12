مجددًا محمد صلاح يتعرض للعنصرية .. مشجعو تشيلسي تؤلف أنشودة ضد صلاح

مرة أخرى، نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح يتعرض للعنصرية ، من قبل بعض من مشجعي نادي تشيلسي، حيث ألّفوا أنشودة عنصرية ضد الفرعون المصري ورددوها يوم أمس، قبيل انطلاق مباراة البلوز ضد سلافا براغ التشيكي ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي والتي انتهت بفوز البلوز 1/0 .

محمد صلاح يتعرض للعنصرية

وقد ظهر في مقطع فيديو بعض مشجعي تشيلسي وهم يهتفون بشكل عنصري ضد نجم فريقهم السابق، محمد صلاح واصفينه بـ ( المفجر).

Chelsea fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that disgusting fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu — 🆗️ (@kexxc) April 11, 2019

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تضرب العنصرية محمد صلاح لهذا الموسم ففي فبراير الماضي تعرض للعنصرية من نوع آخر ، حين أطلق مشجعي وستهام يونايتد عبارات مهينة ضد صلاح، خلال مباراة ليفربول ضد مضيفه وستهام في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويذكر ان محمد صلاح لعب ضمن صفوف نادي تشيلسي في موسم 2014/2015 قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا ثم روما، وتحط به الرحال أخيرًا في ليفربول عام 2017، ليصبح أبرز نجومه.

ومن جهة أخرى وفي سياق متصل يستعد ليفربول لاستضافة نادي نشيلسي الأحد المقبل في مواجهة مثيرة في إطار الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، والتي يسعى “الريدز” فيها للحصول على الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة “البريمير ليغ”، فيما سيطمح “البلوز” للخروج بأقل الأضرار، لضمان تبوؤه أحد المركزين الثالث أو الرابع، فهذان المركزان يمنحان صاحبهما بطاقة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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